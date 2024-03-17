Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü
Gaziantep'te iki kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ile Mehmet P. (24) arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet P’yi silahla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet P'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
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