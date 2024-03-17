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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü

        Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü

        Gaziantep'te iki kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 01:10 Güncelleme: 17.03.2024 - 01:10
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        Gaziantep'te silahlı saldırı
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        Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ile Mehmet P. (24) arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet P’yi silahla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet P'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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