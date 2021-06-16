Gaziantep'te silahla vurulan esnaf öldü

İddiaya göre, Akkent Mahallesi 134023. Sokak'ta şarküteri işleten Oktay Danabaş (39),iş yerinin önünde park halinde bulunan otomobildeki M.Y. ile konuşmaya başladı.

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.Y. konuşma sırasında Oktay Danabaş'a silahla ateş etti. Danabaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası çevredeki esnaf tarafından darbedilen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Danabaş'ın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri zanlının evine zarar vermeye çalışan bir grubu ise bölgeden uzaklaştırdı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki geniş güvenlik önlemi devam ediyor.