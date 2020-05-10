Gaziantep'te şehit annesine jandarmadan sürpriz

AA

İlçedeki 5 mahallede oturan şehit annelerine ziyarette bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyaret ettiği ailelere çiçek ve hediyeler verip Anneler Günü'nü kutladı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan İdilli Mahallesi'nde oturan 6 çocuklu Döndü Doğan'a (77) ise ekipler sürpriz yaptı.

Şehit annesi Doğan, 1985 yılında gerçekleştirilen "Deniz Kurdu-85" tatbikatında tank çıkarma gemisinin batması sonucu 39 askerin şehit olduğu kazada naaşı bulunamayan ve İslahiye Şehitliği'nde temsili mezarı yaptırılan Topçu Çavuş Sıtkı Doğan'ın kabrine götürüldü.

Doğan'ın mezarlık ziyarete gitme isteğini öğrenen ekipler, yaşlı kadının kapısını çalıp, "Anneciğim bugün Anneler Günü, oğlun sana gelemedi ama biz sana geldik." diyerek Doğan'ın anneler gününü kutladı, çiçek takdim etti.

Anne Doğan da şehit acısının zor olduğunu ancak şehit annesi olmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, Mehmetçiğin her zaman kendilerine yardıma koştuklarını söyledi.

Doğan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadığını ancak Mehmetçiğin kendisine sürpriz yaparak Anneler Günü'nde iki sevinci birden yaşattığını söyledi.

Jandarma ekipleri, mezarı başında şehide dua etti. Şehit annesi Doğan da oğlunun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.