Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziantep'te saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

        Gaziantep'te saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisinde yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "19 Ağustos'ta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 19:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Koca'dan şiddete uğrayan doktor açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep’te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustosta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı üçe çıktı. Üç kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dâhil edildi. Adaletin, sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan doktor arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez" dedi.

        REKLAM
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı
        Demir sopalarla dövülen doktor: 20 kişi birden saldırdı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fahrettin Koca
        #Esadullah Beğoğlu
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Habertürk Anasayfa