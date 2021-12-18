DHA

Nizip ilçesinde 15 Aralık gecesi 10 kişi, zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde 10 kişinin sahte içki nedeniyle zehirlendikleri saptandı. Hastanede tedavi gören 10 kişiden Erol Cengiz, Özgür Türkmen, Mustafa Pak ve Yunus Yurtseven aynı gün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede tedaviye alınan Mehmet Karataş da sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karataş'ın ölümü ile kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi, 5 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.