31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda davullu zurnalı miting düzenledi. Renkli görüntülerin yaşandığı mitingde Karalar, kendi için ayrılan bölgede hedeflerini ve projelerini anlattı.

Karalar'ın mitingine zurna ve davulcular da yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 davul ve 10 zurnanın yer aldığı mitingde, renkli görüntüler oluştu. Gövde gösterisi yapan Karalar, kendisini desteklemeye gelen az sayıda kişiye hitap etti.

Karalar, adım adım belediyeye yürüdüklerini belirterek, seçilmesi halinde halkla beraber Gaziantep'i yöneteceğini söyledi.

Öte yandan miting davulcu ve zurnacıların oluşturduğu mehteran takımının verdiği konser ile sona erdi.