Eyüp Sultan Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, şüpheli gördükleri 27 RU 829 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan söz konusu aracın sürücüsü polislere doğru ateş ederek kaçmaya başladı.

Kovalamacada, içindekilerin polise ateş etmeye devam ettiği araç, tekerlekleri patlatılarak 21003 Nolu Sokak'ta durduruldu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Bu sırada yaşanan arbedede şüphelilerden biri polis memurlarından birini bıçağıyla elinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlıların otomobilinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Eyüp Sultan Mahallesi Muhtarı Vakkas Maytap, gazetecilere, polisin bir süre mahalle içerisinde bir otomobili kovaladığını belirterek, "Araçtakiler polise çok direndi. Bunun ardından polisler lastiklere ateş ederek otomobili durdurdu. Araçtakiler madde bağımlısıymış, bir polisin elinden yaralandığını gördük." dedi.