Gaziantep'te özel donanımlı yenidoğan ambulansları hizmete girdi

Hibe sözleşmesi çerçevesinde uygulanmakta olan "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT)" kapsamında alınan 3 yenidoğan acil yardım ambulansı Gaziantep'e tahsis edildi.
Özel donanımlı ambulanslar, gerekli eğitimleri alan personelleri tarafından yenidoğanların daha sağlıklı koşullarda naklinin ve tedavisinin yapılmasını sağlayacak.
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesine kazandırılan 3 yenidoğan ambulansıyla toplam ambulans sayısı 75'e çıktı.
- Yoğun bakım ortamında nakil imkanı sağlayacak
İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, AA muhabirine, yeni tip kornavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde sağlık camiasının çok yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
Bu yoğunluk içerisinde 112 Acil Servis hizmetlerinin büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğini dile getiren Tiryaki, bu yönde yenidoğan bebeklerin de sağlığının çok önemli olduğunu vurguladı.
Gaziantep'in yenidoğan bebek ölümleriyle biraz sıkıntısı olduğunu kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu:
"Hizmete giren tam donanımlı yenidoğan acil yardım ambulanslarımızı hastalarımızın il içi ve il dışı sevklerinde NRP eğitimi almış sağlık çalışanlarımızla daha kaliteli bir hizmet sunma anlayışı içinde hareket etmekteyiz. Şu anda ilimizde hizmet veren ambulansların yaş ortalaması ise 6'dır. Yani sahada olan araçlarımızı sürekli olarak yenileriyle değiştiriyoruz. Hizmete aldığımız bu ambulanslarımızla birlikte yenidoğanların yoğun bakım ortamında, evden hastaneye ve hastaneden hastaneye naklini sağlama olanağına kavuşmuş olduk. Bu konuda daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyorum. Bu ambulansların kesinlikle bu yönde faydası olacak. Doğrudan yenidoğan bebeklere çalışan bir ambulanslar olacağı için nakillerde bir bekleme ya da hijyen açısından olsun herhangi bir sorun yaşamayacağız. Zaman zaman bebeklerde enfeksiyon ve buna bağlı tablolar ortaya çıkabiliyor. Bunları özel donanımlı ambulanslarımızla ve özel eğitimli personellerimizle aşacağımızı düşünüyorum."
Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız da yenidoğan acil yardım ambulansları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'ye bilgilendirmede bulundu.
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