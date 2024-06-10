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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te otomobille 7 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Otomobille 7 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti!

        Gaziantep'te karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarparak üstünden geçtiği 7 yaşındaki Bulut Cengiz hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:30
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        Otomobille 7 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti!
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        Gaziantep'te feci kaza, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 7 yaşındaki Bulut Cengiz'e bir otomobil çarptıktan sonra üzerinden geçti.

        KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        İHA'da yer alan habere göre olay sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Bulut'u ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Hayatını kaybeden Bulut Cengiz'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        KAZA ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Küçük çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Bulut'a otomobilin çarptıktan sonra üzerinden geçme anları saniye saniye yer aldı.

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        #gaziantep
        #Son dakika haberler
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