Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alleben Mahallesi'nde otomobilden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamarası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 2 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde iki zanlının otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaları yer alıyor.