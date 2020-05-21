Gaziantep'te otomobilden hırsızlık ve motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki iş yeri ve otomobilden hırsızlık ile 3 motosikletin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Otomobilden hırsızlık yapması ve motosikleti çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlının İ.H.Z. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin 29 suçtan kaydının bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.H.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.