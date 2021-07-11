Mobese direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı´nda meydana geldi.

Halil İbrahim Polat yönetimindeki 27 HH 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki mobese direğine çarptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Halil İbrahim Polat´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken Polat´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.