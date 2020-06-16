Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AET 706 plakalı otomobil, Özdemirbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, otomobildeki biri hamile biri bebek 3 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılarından bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.