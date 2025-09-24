Habertürk
        Gaziantep'te "öğrenci dostu şehir" protokolü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te "öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü" imzalandı

        Gaziantep'te gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla "öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü" imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:36
        Gaziantep'te "öğrenci dostu şehir" protokolü
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hazırlanan "Gaziantep öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü", üniversiteler, ilçe belediyeleri ve kurumlarla birlikte hayata geçirildi.

        Gaziantep Valiliği fuaye alanında imzalanan protokol ile birlikte kentte öğrenim gören gençlerin şehrin imkanlarına daha kolay ulaşması, gençlerin spor, kültür, sanat ve bilimsel etkinliklere katılımının artırılması, ulaşım ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, öğrenci dostu şehir vurgusu yaparak, paydaş kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehri eğitim, spor, bilim, kültür-sanat alanlarında daha iyi noktalara getirme hedeflerini anlatarak, öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        #yerel haberler
        #gaziantep haberleri
        #öğrenci dostu şehir
