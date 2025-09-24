Gaziantep'te "öğrenci dostu şehir" protokolü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda hazırlanan "Gaziantep öğrenci dostu şehir işbirliği protokolü", üniversiteler, ilçe belediyeleri ve kurumlarla birlikte hayata geçirildi.

Gaziantep Valiliği fuaye alanında imzalanan protokol ile birlikte kentte öğrenim gören gençlerin şehrin imkanlarına daha kolay ulaşması, gençlerin spor, kültür, sanat ve bilimsel etkinliklere katılımının artırılması, ulaşım ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, öğrenci dostu şehir vurgusu yaparak, paydaş kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehri eğitim, spor, bilim, kültür-sanat alanlarında daha iyi noktalara getirme hedeflerini anlatarak, öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.