Gaziantep'te odun kömürü işçilerinin zorlu mesaisi sürüyor

Türkbahçe Mahallesi yakınlarındaki Meydan mevkisindeki meşe ormanlarında kurulu derme çatma naylon çadırlarda atalarından gördükleri doğal yöntemlerle odun kömürü üreten 20 aile, ihtiyaçlarını karşılayacak kazanca ulaşabilmek için gün boyunca aralıksız çalışıyor.
Orman Genel Müdürlüğünce açılan ihale sonucuna göre Türkiye'nin değişik bölgelerine kilometrelerce uzaktaki evlerini bırakarak çoluk çocuk, ormanda yaşamlarını sürdüren kömür işçilerinin mesaisi, sabahın erken saatlerinde başlıyor.
Motorlu testerelerle önce meşe ağaçlarının dalları budayan, ardından traktörlerle odun parçalarını ateş ocaklarının kurulacağı bölgeye götüren işçiler, burada imece usulüyle meşe dallarını simetrik şekilde üst üste yığıyor, önce saman ve yaprak parçaları ile kaplıyor, ardından üzerini toprakla örtüyor.
Üstte bırakılan boşluktan içeri atılan ateşin meşe odunlarını yakmasıyla odunun kömüre dönüştüğü yolculuk, kor alevde sürüyor. Yaklaşık 15 gün yanan ateş ocakları, daha sonra açılıyor. Elde edilen odun kömürleri elle toplanıp, çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.
Osmaniye'den 5 kişilik ailesiyle ekmek parası için dumanlı ortamda çalışmaya gelen 60 yaşındaki Fadime Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, mangal kömürünü yaparken oldukça yorulduklarını söyledi.
Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan ve bu işin baba mesleği olduğunu belirten Cuma Özdemiralp de bu iş için her yıl farklı yerlere gittiklerini söyledi. Özdemiralap, "Burada 20 tane ocak var. Her bir ocağın başında yanma sırasında 7/24 bir kişi gece gündüz nöbet tutuyor." diye konuştu.
Eşiyle beraber burada çalışan bir kişinin 7 ay boyunca çalıştığında yaklaşık 20 ton mangal kömürü yaptığını anlatan Özdemiralp, 20 ailenin sezon boyunca toplam 400 ila 500 ton mangal kömürü ürettiklerini kaydetti.
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