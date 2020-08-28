Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlıkları M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının hırsızlıktan 37 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin park halindeki iki motosikleti çalması ve iş yerine kapıyı zorlayarak girmesi yer alıyor.