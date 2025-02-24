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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te "mobilya kent" projesi | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te "mobilya kent" projesinin temeli atıldı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, mobilya kent projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Vali Kemal Çeber, Oğuzeli'nin mobilya üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Gaziantep 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Mobilya sektöründe de iddialıyız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mobilya meselesi 10 yıllık bir yolculuk ancak inandığımız bir projeydi. Büyük bir medeniyetin bugünkü emanetçileriyiz ve Oğuzeli hak ettiği değeri görecek" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:57
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        Gaziantep'te "mobilya kent" projesi
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Oğuzeli Belediyesi'nin iş birliğiyle, bölgenin sanayi üretimini ve ekonomik potansiyelini artırmak amacıyla 100 taşınmazdan oluşacak mobilya kent projesinin temel atma töreni yapıldı.

        Törene katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli'nin mobilya üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Gaziantep 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Mobilya sektöründe de iddialıyız. Bu proje, Oğuzeli'ni hak ettiği noktaya taşıyacak. Allah hayırlı etsin" dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu projenin 10 yıllık mazisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Mobilya meselesi 10 yıllık bir yolculuk ancak inandığımız bir projeydi. Oğuzeli, lojistik olarak çok önemli bir merkez. Büyük bir medeniyetin bugünkü emanetçileriyiz ve Oğuzeli hak ettiği değeri görecek."

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        Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, projeyle ilçeyi Gaziantep ile birleştiren önemli bir adım atıldığını vurguladı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Oğuzeli'nin mobilya üretiminde yeni bir İnegöl olacağını ifade etti.

        Oğuzeli Mobilya Kent Kooperatifi Başkanı Ayşe Pınar Tümüklü de projenin üç etapta tamamlanacağını ve toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanı kapsayacağını belirterek, "Birinci etabımızda 60 bin metrekarelik bir AVM inşa edilecek. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde mobilya sektörü için böyle bir AVM bulunmuyor. Oğuzeli bu alanda merkez olacak" diye konuştu.

        Protokol üyeleri, konuşmaların ardından butona basarak mobilya kentin temelini attı.

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        #oğuzeli mobilya kent
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