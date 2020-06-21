Gaziantep'te kuyumcuyu dolandıran zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen dolandırıcılık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi ve adresinde gözaltına aldı.

Emniyette yapılan incelemede, zanlının cep telefonuyla bir kuyumcuyu aradığını ve ondan altın almak istediğini söyledikten sonra kuyumcunun hesabına internet bankacılığı yoluyla para gönderdiğine dair ekran görüntüsü yolladığı ve iş yerine başka bir şahıs yönlendirerek altın aldırdığı ortaya çıktı.

Bu şekilde kuyumcuyu 14 bin lira dolandırdığı belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde zanlının kuyumcuya girmesi ve altınları alması yer alıyor.