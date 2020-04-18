Gaziantep'te kurusıkı tabancayla markette soygun yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki markette kasiyere tabanca göstererek kasadaki parayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, marketin güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakaladı.

Üzerinde soygunda kullandığı kurusıkı tabanca ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde tıbbi maske takan zanlının kadın kasiyere kurusukı tabanca göstermesi, etrafı kontrol ettikten sonra kasadaki parayı alarak kaçması yer alıyor.