Gaziantep'te kumar operasyonu: 46 kişiye ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadığı gerekçesiyle 46 şahsa 61 bin 456 lira para cezası uyguladı.

AA'nın haberine göre; ekipler, kumarda kullanıldığını değerlendirdiği çok sayıda malzemeye el koydu.