Gaziantep'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" Projesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Ziraat Bankası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" adlı proje hayata geçirildi.
İmzalanan protokol çerçevesinde, "2023 Yılı Tarım ve Hayvancılık" vizyonu hedeflerinden biri olan küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona çıkarılması için hayata geçirilen projeden, küçükbaş hayvan sayısı 100'ün altındaki üreticiler yararlanacak.
Uygun şartları taşıyan yetiştiricilere Ziraat Bankası faizsiz 100 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandıracak.
Alınacak hayvanlar bölgedeki yetiştiricilerden ve bölgeye ait yerli ırklardan temin edileceği için hayvanların adaptasyon problemleri minimum seviyede olacak.
Elde edilecek et ve süt gibi ürünler toplu olarak değerlendirileceği için karlılığı daha yüksek olacak.
- "Çiftçi başımızın tacı"
Vali Davut Gül, imza törenindeki konuşmasında, kentteki küçükbaş hayvan varlığının 420 binlerde olduğunu belirterek, proje kapsamında kentteki toplam koyun varlığının yaklaşık yüzde 24'ü kadar yeni hayvan verileceğini bildirdi.
Birliğe kayıtlı olan ve 100'ün altında hayvan varlığı olan küçükbaş üreticilerinin 2 bin 400 kişi olduğunu aktaran Gül, "Biz projeyle 100'ün altında küçükbaş hayvanı olanlara ilave destek vererek sayının 100'ün üzerine çıkmasını sağlayacağız. Bu ise küçük aile işletmelerinin gelişimini sağlayarak ekonomik büyüklüğe ulaşmasına zemin hazırlayacak." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çiftçinin yaşamına, üretimine dair yapılması gereken ne varsa kuvvetli destekler sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Çiftçi bizim başımızın tacı. Bereketli hilalin ortasındayız. Güneş, toprak bizde, Doğu Akdeniz'e açılan bu coğrafyada büyük bir nimet var. Bunu ekonomiye dönüştürmek için de yapmamız ve yapmamamız gerekenler var. Diğer belediyelerle ortak çalışarak arazi yolları açıyoruz. Çiftçinin araziye ulaşması, o araziyi sulaması lazım. Bereketli bir alandayız. Kendimizi yetiştirip çiftçiyi rahatlatmak gerekiyor. Ne kadar sanayi şehriysek o kadar da tarım şehriyiz."
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