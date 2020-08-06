Gaziantep'te Kovid-19'u yenerek görevine dönen sağlık çalışanı darbedildi

AA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, yazılı açıklamasında, endoskopi ünitesinde görevli erkek hemşirenin Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisinin ardından kısa süre önce işinin başına döndüğünü belirtti.

Sağlık görevlisinin işe başlamasından kısa süre sonra hastaneye muayene için gelen kişi tarafından darbedildiğini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Toplum içindeki bu tip davranışlar sergileyen kişilerin bizlerin çalışma hevesini kırmaya gücü yetmeyecektir. Özverili bir davranışla görevine başlayan sağlık personeli, olaydan hemen sonra darp cebir raporu almasına rağmen tekrar görevine dönmüş ve mesaisini tamamlamıştır. Bu hamiyetperver arkadaşımızın davranışı herkese örnek olmuştur. Artık duymaktan bıktığımız bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Toplumun büyük çoğunluğunun böyle şiddet olaylarına nefret gözüyle baktığını biliyoruz ancak beklentimiz, sağlık çalışanına şiddet uygulayan şahısları toplumun bizzat sosyal açıdan ve manevi olarak cezalandırmasını ümit ediyoruz.

Sağlık ordusu, en küçük ferdinden en büyüğüne bu savaşta omuz omuza çalışmıştır ve çalışmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Öte yandan, darp olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.