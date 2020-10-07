Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 985 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 985 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye, denetlenen 171 iş yerinden de birine idari işlem yapıldı.