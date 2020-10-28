Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 966 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 966 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 14 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetlenen 161 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.