Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 848 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 848 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 7 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetlenen 175 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

- Vali Gül'den uyarı

Öte yandan, Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşının bulunması ve tüm dünyada yaygınlaşmasının 1,5-2 yıl sürebileceğini belirterek, "Elimizde aşıdan daha etkili iki tedbir var, maske ve mesafe. Zorunlu olmadıkça lütfen evinizden çıkmayın, kalabalık ortamlara girmeyin. Zorunlu durumlarda maskeni tak, mesafeni koru." ifadelerini kullandı.