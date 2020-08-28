Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 88 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde 2 bin 88 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 16 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 355 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.