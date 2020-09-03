Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1953 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1953 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 236 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.