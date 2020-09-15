Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1479 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1479 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 22 kişiye de idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 155 iş yerinden birine işlem yapıldı.