Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1332 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1332 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, 2 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, denetlenen 262 iş yerinden birisine de tedbirlere uymamaktan işlem uygulandı.