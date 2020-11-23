Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1270 kişiye ceza

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 473 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

15 kişiye karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlemin uygulandığı denetimlerde, 782 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan denetlenen 252 işyerinden birine cezai işlem yapıldı.