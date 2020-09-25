Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1263 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1263 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan, denetlenen 158 iş yerinden birine de işlem yapıldı.