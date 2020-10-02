Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1175 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1175 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 1494 iş yerinden 2'sine ise işlem uygulandı.