Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1008 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1008 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 25 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 131 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.