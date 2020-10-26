Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1001 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 508 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.