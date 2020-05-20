Gaziantep'te Kovid-19'la mücadele için yeni kararlar alındı

AA

Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda, kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların maske takmasının sağlanması kararlaştırıldı.

Toplu iftar yemeği, mevlit gibi salgının yayılmasına ortam hazırlayarak toplum sağlığını tehlikeye sokacak etkinliklerin gerçekleşmemesi için gerekli uyarıların yapılmasına karar verilirken, cenaze olan mahallelerde denetimlerin arttırılarak takibin yapılması, cenaze ve taziye evlerinde toplu bulunmaların önüne geçilmesi istendi.

Arife ve bayram günü mezarlık ziyaretlerinin yapılmasının engellenmesi kararlaştırılan toplantıda, Ramazan Bayramı öncesinde özellikle ev hanımlarının yuvalama ve kurabiye yapmak için bir araya gelmelerinin önlenmesine karar verildi.

Bayram alışverişi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu önleyici tedbirlerin de alınması kararlaştırılan toplantıda, alışveriş merkezleri ve marketlerde, kişilerin içeri girerken otomatik sayaçla sayılarak muhtelif yerlere yerleştirilecek elektronik tabelalarla ziyaretçi ve çalışan sayısının gösterilmesi kararı alındı.

Bu arada, muhtarlar tarafından mahallelerde 8-10 kişiden oluşan "Fahri Sağlık Elçileri Ekibi" oluşturularak bilgi akışı ve geri dönüşlerin iletişim kanalıyla toplanması, yapılacak bir yazılımla hangi yerlerin denetleneceği veya taranacağı noktasında planlamanın olacağı bir modelin oluşturulması uygun görüldü.