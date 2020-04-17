Gaziantep'te koronavirüs önlemleri

İstanbul’da akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden 69 yaşındaki Makbule Aykırı'nın cenazesi, memleketi İslahiye ilçesi Telli Mahallesi’nde toprağa verildi.Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uçuşlar iptal edildiği için ABD'den gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamayan kızı Funda Aykırı, görüntülü arama yöntemiyle töreni takip etti.

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