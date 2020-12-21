Gaziantep'te köpek dövüştüren 4 şüpheliye 32 bin lira ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, dün Arıl Mahallesi'nde 4 şüphelinin köpek dövüştürdüğü ihbarını aldı.

Adrese giden jandarma ekipleri, suçüstü yakaladığı 4 şüpheliye "kısıtlamayı ihlal ve hayvanlara eziyet etmek"ten 32 bin lira idari para cezası kesti.

Köpekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.