Komşu aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılardan Halil G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.