Gaziantep'te kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Dolandırıcılık şüphelisinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı kişiden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz istediği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İhbarcının evinde önlem alan polis, zanlıyı ziynet eşyası ve dövizi dolandırmak istediği kişiden aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının polis ekiplerince suçüstü yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda şüphelinin apartmana girerek dolandırmak istediği kişinin dairesinin önüne geldiği, kapının arkasında gizlenen polisin, ziynet eşyası ve dövizi aldığı sırada zanlıyı etkisiz hale getirdiği görülüyor.