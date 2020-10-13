Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadından uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Sürücü M.F.G'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kaputun altına gizlenmiş 450 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Araçtaki hamile görünümlü T.G'nin davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri kadını Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hemşire tarafından yapılan aramada, T.G'nin karın kısmına gizlenmiş 420 gram esrar bulundu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.