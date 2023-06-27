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Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis, silahla vuruldu

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vurularak yaralandı

Giriş: 27.06.2023 - 03:21 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te kavgaya müdahale eden polis, silahla vuruldu
Kavgaya müdahale eden polis, silahla vuruldu
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AA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı.

Şehreküstü Ulucanlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bölgede görev yapan polis memuru C.U. olaya müdahale etmek istedi.

Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, polis memuru C.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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