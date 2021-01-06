Gaziantep'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti, annesi hastaneye kaldırıldı

AA

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi Tekel Caddesi'nde bir evde yaşayan anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, 2 kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Recep Altun'un (67) sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen ve durumu ağır olan anne Fevziye Altun (88) ise 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.