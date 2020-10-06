Gaziantep'te kapkaç anı güvenlik kamerasında

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bir kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 2 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, 2 zanlının motosikletle yaklaştığı kişinin elindeki cep telefonunu alıp kaçması yer alıyor.