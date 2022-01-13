Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mevlüt O. (60) yönetimindeki 65 BC 304 plakalı kamyon, Nurdağı-İslahiye kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde Emine Tüncer (48) idaresindeki 33 U 4317 plakalı otomobille çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Emine Tüncer olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tüncer'in cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.