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        Haberler Gündem Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 22:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:25
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 araç ve 2 ikamette arama yaptı.

        Ekipler yaptıkları aramada, 10 tabanca, kurusıkı tabanca, 12 şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 gümrük kaçağı kulaklık ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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