Gaziantep'te jandarma ekiplerince "drone"lu trafik denetimi

AA

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte sürücü ile yolcuların can güvenliğinin ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerine devam ediyor.Bu kapsamda ekipler, Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan kavşakta yoğun olarak yaşanan kırmızı ışık ihlali nedeniyle radar sistemi ve drone destekli trafik uygulaması yaptı.Ekipler, kavşağın geliş ve gidiş yönlerinde radar sistemiyle hız denetimi ve drone ile kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri kullanımı incelemelerinde bulundu.Kırmızı ışık ihlallerinin yaşandığı denetimde ekipler, drone ile kayda aldıkları görüntülere bağlı cezai işlem uyguladı.