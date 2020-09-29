Gaziantep'te iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

AA

İslahiye-Hassa kara yolu Serinevler Mahallesi mevkisinde Hatay istikametine giden Osman T. yönetimindeki 01 ACJ 335 plakalı hafif ticari araca, aynı yöne seyreden Bilal P. yönetimindeki 27 ACV 967 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, seyir halindeki hafif ticari aracın yolda manevra yapan bir kamyonet nedeniyle yavaşlaması, bu sırada arkadan gelen diğer hafif ticari aracın çarpması yer alıyor. Çevredekilerin yardıma koşmaları, sağlık ekiplerinin yaralıları götürmeleri görülüyor.