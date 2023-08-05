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        Haberler Gündem Gaziantep'te iki aile arasındaki bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu hayatını kaybetti

        Gaziantep'te iki aile arasındaki bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 04:46
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        Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan komşu hayatını kaybetti
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        Yeşilkent Mahallesi'nde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İrfan P, bıçakla eşinin ailesine saldırdı.

        İrfan P, kayınbiraderleri İlhan ve Efdal, kayınvalidesi Fatma, eşinin amcası Mehmet Ali Canalıcı ve kavgayı ayırmak isteyen komşusu Kerim Şentürk'ü yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne getirildi.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen komşu Şentürk yaşamını yitirdi.

        Bu sırada hastanenin acil servisi önüne gelen aile yakınları ve polis arasında arbede çıktı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastanenin acil servisinde yaklaşık 3 saat hizmet verilmedi.

        Polisin müdahalesiyle güvenliğin sağlandığı acil servis hasta alımına başladı.

        Saldırgan İrfan P. ile kavgaya karışan ağabeyi Selçuk P. gözaltına alındı.

        #gaziantep
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