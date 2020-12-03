Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki hırsızlık olaylarına ilişkin dün düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'i adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul 11 hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.