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Gaziantep'te "hijyen kahramanları" Kovid-19 vakalarının bulunduğu ortak alanları temizliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan hijyen ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı binalardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek salgınla mücadeleye katkı sağlıyor.

04.06.2020 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te
AA

Belediye, salgının önüne geçebilmek amacıyla aldığı bir dizi önlemi hayata geçirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca oluşturulan 40 kişilik hijyen ekibi, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada kalan kişilerin yaşadıkları binalarda dezenfekte çalışması yaparak vaka artışını önlemeye çalışıyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında 14 gün süreyle karantina uygulanan adreslere giden hijyen ekibi, koruyucu kıyafetleri giyerek binalarda özellikle en çok kullanılan, kapı kolları, asansör düğmeleri, gibi alanlarda detaylı dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyor.

Hayatlarını riske atarak mücadele eden temizlik ekibi, vaka artışının önüne geçilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının dünyada görülmeye başlamasıyla süreci yakından takip ettiklerini ve gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Sürecin ilk gününden itibaren ekibin sahada özverili bir şekilde çalıştığına değinen Aksoy, şöyle devam etti:

"Sokakları, caddeleri ve kamu binalarını dezenfekte ediyoruz. Ayrıca Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın ortak alanlarda merdivenler ve asansörler konusunda ciddi anlamda dezenfektan ve hijyen hizmeti vermeye başladık. Şu an hala bu hizmeti sürdürüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız, evlerinde hijyen konusuna dikkat etmeleri. Ama biz yine pozitif çıkan vakaların bulunduğu yerlerde, diğer vatandaşların sağlığını ve psikolojisini yönetmek açısından özellikle ortak alanları dezenfekte ediyoruz."

Aksoy, kuaför, güzellik salonu, cami, sürücü kurslarının yanı sıra vakaya giden ambulanslara da hijyen hizmeti sunduklarını aktararak, "Bu personellerimiz 2,5 ay süreç içerisinde hafta sonu, tatil demeden, vatandaşlarımıza hizmet veriyorlar. Özverili çalışan hijyen ve dezenfeksiyon kahramanlarımıza teşekkür borçluyuz." dedi.

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